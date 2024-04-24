Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине

Верхняя палата Конгресса США в ночь на вторник, 23 апреля, проголосовала за законопроект о помощи союзникам, который среди прочего включает 60,8 млрд. долларов Украине. Об этом свидетельствует прямая трансляция с заседания.

За законопроект проголосовали 79 сенаторов при необходимых 50. Против — 18.

Таким образом, обе палаты американского Конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись к президенту Джо Байдену, который пообещал подписать его немедленно.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении военной помощи Украине. Одобренный Палатой представителей законопроект предусматривает выделение почти 61 миллиардов долларов на цели, связанные с поддержкой Украины.