Армія РФ 15 разів обстріляла Донеччину: Філашкін розповів про наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будівлі та житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстріляні Курахове та Острівське. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка. У Новогродівській громаді пошкоджено будинок у Галицинівці. У Покровську пошкоджено адмінбудівлю.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 приватних будинків у Ямполі, адмінбудівлю у Зарічному. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.





Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що війська РФ змогли просунутися на Авдіївському напрямку на Донеччині.