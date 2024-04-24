Армия РФ 15 раз обстреляла Донетчину: Филашкин рассказал о последствиях

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены здания и жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Красногоровке ранен человек. В Кураховской громаде поврежден дом в Остром, обстреляны Курахово и Островское. В Гродовской громаде под огнем Новоалександровка. В Новогродовской громаде поврежден дом в Галицыновке. В Покровске повреждено админздание.





Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 5 частных домов в Ямполе, админздание в Заречном. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 4 дома, 2 автомобиля и инфраструктурный объект.



Бахмутский район. В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.



Ранее мы писали, что войска РФ смогли продвинуться на Авдеевском направлении в Донецкой области.