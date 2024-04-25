Українські прикордонники дали відсіч ДРГ у Сумській області: подробиці

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) вкотре намагалася зайти до Сумської області. Своєю чергою, українські прикордонники стали до бою з ДРГ. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Ворожню засідку з більш як десятком диверсантів виявили прикордонники в одному з напрямків. Зав'язався стрілецький бій», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що на підкріплення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, які задіяли артилерійський та мінометний розрахунок.



«Внаслідок зіткнення ворог відступив», — зазначили прикордонники.



Раніше ми писали, що на початку березня і у квітні російська ДРГ намагалася зайти до Сумської області.