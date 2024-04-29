Армія РФ за добу сім разів обстріляла Донеччину — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 28 квітня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак є постраждалі, також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 74 особи, зокрема 12 дітей», — написав він.





За словами Філашкіна, окупанти атакували три райони прифронтового регіону. Ситуація на Донетичному така:



Покровський район. У Красногорівці поранена 1 людина, ще 1 — у Желанному Очеретинської громади. У Кураховому росіяни обстріляли промзону. У Птичому Новогродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. Пошкоджені 11 об'єктів у Тарасівці, Калиновому і Зеленому Полі Іллінівської громади. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині внаслідок атак за 28 квітня двоє людей постраждали.