Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Трое людей в Донецкой области пострадали из-за атак армии РФ

29 апреля 2024, 08:53

Трое людей в Донецкой области пострадали из-за атак армии РФ

Российская армия за минувшие сутки, 28 апреля, атаковала населенные пункты Донецкой области. Известно, что трое гражданских пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 28 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: в Красногоровке, Желанном и Птичьем», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1938 человек, получили ранения — 4848. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
14:30
Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
10:39
Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:58
В New York Times написали, чем будет опасен захват Часов Яра россиянами
00:01
Два человека погибли при обстреле Донецка вечером 25 апреля
23:20
Главное за день: В Красногоровке идут бои. Военные РФ убили гражданских на Херсонщине
17:10
Еще одного украинского военного «ДНР» заочно «осудила»
все новости
10:33
Украинские чат-боты для сбора информации о войсках оккупантов разблокированы в Telegram
09:59
Канада выделяет 2,1 млн долларов на производство БПЛА в Украине
09:58
Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро в виде налогов — FT
09:57
ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области
08:53
Трое людей в Донецкой области пострадали из-за атак армии РФ
08:40
Снайперы ССО уничтожили четырех военнослужащих РФ в Донецкой области
08:30
Россияне пытаются захватить Часов Яр до 9 мая
08:25
Силы обороны ликвидировали более 1300 оккупантов и шесть танков за сутки
08:01
Тelegram заблокировал украинские чат-боты для сбора информации о войсках РФ
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:46
Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими — МИД
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
17:17
Оккупанты сосредоточили основные усилия на нескольких направления, ситуация на фронте обострилась — Сырский
16:02
Третья штурмовая уничтожила РЭБ «Гроза» армии РФ
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
15:08
РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны
14:50
Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ
14:22
Зенитчики уничтожили разведывательный дрон оккупантов Supercam
13:55
Гражданин РФ жестоко убил двух украинцев в Германии
13:30
В Калужской области РФ дроны упали возле нефтебазы
все новости
ВИДЕО
Снайперы ССО уничтожили военных РФ в Донецкой области. Фото: кадр из видео Снайперы ССО уничтожили четырех военнослужащих РФ в Донецкой области
29 апреля, 08:40
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ► Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
28 апреля, 21:05
Оккупанты сбили свой беспилотник и рассказали об этом пропагандистке Ольге Скабеевой. Фото: соцсети Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ
28 апреля, 14:50
Пограничники сбили БПЛА россиян. Фото: ГПСУ Пограничники на Донетчине сбили корректирующий БПЛА «Орлан-10»
28 апреля, 11:36
Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ► Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ►
27 апреля, 16:49
Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ► Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ►
27 апреля, 13:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор