Трое людей в Донецкой области пострадали из-за атак армии РФ

Российская армия за минувшие сутки, 28 апреля, атаковала населенные пункты Донецкой области. Известно, что трое гражданских пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 28 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: в Красногоровке, Желанном и Птичьем», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1938 человек, получили ранения — 4848. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы.