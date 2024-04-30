В Україні анонсували створення третьої бойової бригади ДПСУ «Гарт»

В Україні було створено третю бойову бригаду Державної прикордонної служби України «Гарт». Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — «Гарт», бійці якої вже посилюють Сили оборони на східних рубежах», — написав він.



Клименко нагадав, що сьогодні в Україні відзначають День прикордонника. Зараз у нашій країні сформовано бойові бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» та «Помста».



За його словами, оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів півночі і Харківщини — лише частина героїчного опору, що триває.



«Це непроста, але гідна дорога, яка веде нас до мети — виходу на кордони 1991 року. До безпечної та мирної України», — резюмував міністр.