Росія застосовує в Україні заборонену зброю — Держдепартамент США

США звинуватили Росію у використанні забороненої хімічної зброї в Україні. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США про запровадження нових санкцій щодо Росії.

Санкції запроваджено, як йдеться у повідомленні, для того, щоб збільшити витрати Кремля, пов'язані із зовнішньою агресією та внутрішніми репресіями.

Як йдеться у повідомленні, Держдепартамент дійшов висновку, що Росія використала отруйну речовину хлорпікрин проти українських військових. Наголошується, що ця речовина включена до чорного списку Організації із заборони хімічної зброї.

«Хлорпікрин не належить до нервово-паралітичних — найнебезпечніших — отруйних речовин, а чинить дратівливу, а у великих концентраціях — задушливу дію. Він застосовувався, зокрема, під час Першої світової війни», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що російські війська використовують в Україні і подібні за своїми якостями дратівливі речовини, які зазвичай використовують поліція для розгону демонстрацій. Йдеться, як зазначає американське відомство, не про окремі випадки, а про цілеспрямовану тактику для досягнення тактичних успіхів на полі бою.

Зазначається, що Росія продовжує порушувати конвенцію ОЗХО, як і у разі отруєння Сергія та Юлії Скрипачів та Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новичок».

Нагадаємо, раніше українські військові заявили, що росіяни використовують на полі бою хімічну зброю .