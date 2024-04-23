Захватчики применяют отравляющие вещества в боях за Очеретино Донецкой области

Российские войска в ходе боевых действий за населенный пункт Очеретино Донецкой области применили против украинских бойцов химические отравляющие вещества. Как заявил 23 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортиця» подполковник Назар Волошин, противник пытается закрепиться в южной части поселка.

«Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино», — рассказал офицер.

По словам Волошина, большая часть населенного пункта остается под огневым контролем Сил обороны Украины. В частности, украинская артиллерия контролирует южную часть Очеретино, а огонь батарей направлен таким образом, чтобы выбить вражеские подразделения из занимаемых им позиций.

«Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении», — подчеркнул подполковник.

Ранее сообщалось, что российские войска смогли еще продвинуться в поселке Очеретино Донецкой области и занять большую часть населенного пункта.