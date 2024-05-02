Протягом доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох жителів, ще вісьмох — поранили

Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки четверо цивільних загинули, також відомо про постраждалих. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Гірнику, 1 у Калиновому і Красногорівці», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще восьмеро жителів в області за добу дістали поранення.



Раніше ми писали, що Слов'янськ 1 травня атакували російські окупанти. Внаслідок обстрілу є пошкодження.