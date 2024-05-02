Росіяни вдарили по Торецьку: є «приліт» на територію промпідприємства

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: поліція

За добу було зафіксовано 1967 ударів по території Донецької області. Під удар потрапило 10 населених пунктів, зокрема постраждав Торецьк, був «приліт» на підприємство. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У ніч проти 2 травня ворог накрив вогнем Торецьк – є руйнування на території промислового підприємства», — йдеться у повідомленні.



Крім того, пошкоджений 61 цивільний об'єкт – 49 житлових будинків, гаражі, автомобіль, ЛЕП.





Ситуація у регіоні така:



На село Калинове Покровського району Росія скинула бомбу КАБ-250. Внаслідок атаки зруйновані вісім приватних будинків.





Гірник окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган». Двоє цивільних загинули, шестеро дістали поранення. Пошкоджені три багатоквартирні та 18 приватних будинків, 8 гаражів.



Ще одного мирного жителя російські війська вбили у Красногорівці, влучивши в приватний будинок.





По Костянтинівці загарбники вдарили керованою авіабомбою УМПБ Д-30 СМ — пошкодили 10 приватних будинків, авто та лінію електропередач.



П'ять влучань зафіксовано у Слов'янську – там пошкоджені три багатоквартирні будинки.



Желанне росіяни атакували бомбою УМПБ Д-30 СМ та з артилерії — пошкоджені 5 будинків.



Раніше ми писали, що за 1 травня російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки четверо цивільних загинули, також відомо про постраждалих.