Чотири райони Донеччини перебували під атакою окупантів за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок цього чотири райони регіону опинилися під ударом армії РФ, відомо про жертви та пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Волноваський район. У Великій Новосілці поранена людина. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.





Покровський район. У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджені 7 будинків.





Краматорський район. У Рідкодубі Лиманської громади зруйновано будинок і ще 2 пошкоджено. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджені 5 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці пошкоджена адмінбудівля.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже складною. Російські війська просунулися в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.