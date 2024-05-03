Четыре района Донетчины находились под атакой оккупантов за сутки

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате этого четыре района региона оказались под ударом армии РФ, известно о жертвах и повреждениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Волновахский район. В Великой Новоселке ранен человек. В Угледарской громаде обстреляна Новоукраинка.
Покровский район. В Красногоровке ранен человек. В Кураховской громаде под огнем Курахово и Ганивка. В Мемрике Новогродовской громады 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 7 домов.
Краматорский район. В Редкодубе Лиманской громады разрушены дом и еще 2 повреждены. В Райгородке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 5 домов и 2 инфраструктурных объекта; в Николаевке повреждено админздание.
Бахмутский район. В Северске поврежден дом.
Ранее мы писали, что ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной. Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области.