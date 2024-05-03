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Четыре района Донетчины находились под атакой оккупантов за сутки

03 мая 2024, 10:50

Четыре района Донетчины находились под атакой оккупантов за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате этого четыре района региона оказались под ударом армии РФ, известно о жертвах и повреждениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Великой Новоселке ранен человек. В Угледарской громаде обстреляна Новоукраинка.



Покровский район. В Красногоровке ранен человек. В Кураховской громаде под огнем Курахово и Ганивка. В Мемрике Новогродовской громады 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 7 домов.



Краматорский район. В Редкодубе Лиманской громады разрушены дом и еще 2 повреждены. В Райгородке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 5 домов и 2 инфраструктурных объекта; в Николаевке повреждено админздание.



Бахмутский район. В Северске поврежден дом.

Ранее мы писали, что ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной. Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. 

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