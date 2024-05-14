Ситуація у Харківській області. Карта DeepState

У прикордонній зоні Харківської області війська Росії просунулися біля Вовчанська та Глибокого. Про це повідомляє український проєкт DeepState.



Також наголошується, що російські військові окупували село Лук'янці. Аналітики уточнили ситуацію у Зеленому — тривалий час не було зв'язку та вважалося, що сили РФ захопили село. За інформацією DeepState, Зелене перебуває під контролем України.



Російські війська також просунулися біля села Ягідне Куп'янського району Харківської області.

У Донецькій області армія РФ просунулась південніше Первомайського, у Красногорівці, біля Старомайорського.

У Запорізькій області російські військові просунулися біля Вербового.

Раніше влада повідомила, що на околицях Волчанська тривають вуличні бої. З прикордонних районів Харківщини вдалося евакуювати близько 5900 людей.