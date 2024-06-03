Жителів окупованого Севастополя змусять платити за сигнали тривоги

Жителів окупованого Севастополя повідомляють про плату за сповіщення про повітряну тривогу. Фото: ForPost

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі мешканцям доведеться платити за роботу радіоточок, які є частиною системи цивільної оборони. Про це пише видання ForPost.

Наголошується, що оголошення з'явилися на стінах мешканців Північної сторони міста. У них говориться, що «російські мережі мовлення та оповіщення з 1 серпня 2024 року всім мешканцям нараховуватимуть плату у розмірі 57 руб. 24 коп. за послугу провідного радіомовлення».

«Виходить, що повідомлення про ракетну небезпеку в Севастополі стало платним? До того ж, послуга нав'язана в обов'язковому порядку. Цивільна оборона та порятунок людей апріорі не можуть бути платними. Не всі користуються радіоточками, але нарахують, як можна зрозуміти з тексту оголошення, всім одним махом. Поки розберуться, хто має, а хто не має, поки мешканці відмову напишуть — кілька місяців, мабуть, спостерігатимемо це в платіжках», — сказав мешканець Севастополя.

Нагадаємо, 19 травня три ракети ATACMS влучили по причалу в Севастополі, де було пришвартовано російський малий ракетний корабель «Циклон».