Внаслідок обстрілів армії РФ на Донеччині одна людина постраждала

Окупаційна армія РФ минулої доби, 11 червня, атакувала населені пункти Донецької області. Відомо, що одна людина постраждала. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 11 червня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1995 осіб, дістали поранення – 5009. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 12 червня російські окупанти вкотре масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 російських цілей.