Населені пункти Донецької області 15 разів були обстріляні російськими військами минулої доби

Наслідки обстрілу населених пунктів Донецької області російськими військами. Фото: ОВА

Минулої доби війська РФ 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 12 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 4 двоповерхівки у Гірнику, 6 приватних будинків у Курахівці та промзона у Кураховому.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляно Терни та Ямполівка. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. В Іллінівській громаді обстріляно околиці Довгої Балки.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти, у Північному — 14 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки та 2 промислові споруди. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 116 осіб, у тому числі 24 дитини, зазначив начальник Донецької ОВА.