Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Росія продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності практично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуються на Покровському та Курахівському напрямках. Про це у середу, 12 червня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook за результатами роботи у військових частинах.

«Жорсткі бої на цих напрямках тривають уже кілька місяців, і протягом цього часу наші воїни мужньо стримують рух супротивника вперед», — написав він.

За словами Сирського, на Покровському та Курахівському напрямках агресор зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів із восьми ударних бригад. Вже кілька місяців тривають тяжкі бої в районах Часів Яру, Кліщіївки та Калинівки.

«Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування у напрямку Краматорська та Слов'янська», — зазначив головком.

Він додав, що безуспішно агресор штурмує Білогорівку, яка «стала промовистим прикладом стійкості українського війська на Луганщині».

«Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але щоразу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів. На Харківському напрямку агресор веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед у глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки". У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків», — розповів Сирський.

За його словами, на Запорізькому напрямку окупанти чинили наступальні дії в районах Старомайорського та Роботино, але «фактично без успіху».

«У районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без істотних змін у стані та положенні сторін», — додав він.

Сирський підкреслив, що в цих умовах для України дуже важливим є утримання займаних рубежів і позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки противника.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти просунулися поблизу села Сокіл та у Новопокровському Донецькій області.