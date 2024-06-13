Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ

13 червня 2024, 10:58

Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що жителька окупованих РФ Олешок на Херсонщині вийшла на зруйнований Антонівський міст, щоб потрапити до звільненого Херсона. Її помітили українські аеророзвідники, своєю чергою жінка, побачивши дрон ЗСУ, дістала та показала свій український паспорт. Подробиці операції розповіли у ЗСУ, – передають «Новини Донбасу».

Військові провели спецоперацію з порятунку жінки. Дроном довели її до укриття, потім евакуювали на човні, незважаючи на небезпеку.

«Дрон летів перед нею і вказував, куди їй слідувати. Найнебезпечніше в цьому було те, що її помітить ворожий коптер і почне завдавати вогневої поразки чи коригувати», — зазначив військовослужбовець Сил оборони Херсона.

За словами інших військових, ця спецоперація була дуже ризикованою.

«Ризики, звичайно, були. Через те, що було віддано наказ, і ми усвідомлювали, що там цивільна особа, вийшла та виконала його чітко. Це дуже небезпечно, ризиковано. Загрожує життю, здоров'ю, і на це теж багато сил і волі потрібно, аби тільки подумати про таке. А жінка взяла й зробила, пройшла. Добре, що все скінчилося добре», — повідомив військовий із позивним «Балу».

Щодо самої жінки, то вона на початку повномасштабної війни виїхала до РФ, проте невдовзі вирішила повернутися на батьківщину. У неї був складний шлях додому.

Відчайдушна жінка розповіла, що поїхала з Бєлгорода до Джанкоя, потім до Скадовська, а тоді автобусом до села Раденськ. Вже звідти вона йшла пішки.

Зазначимо, що росіяни пропустили жінку до зруйнованого мосту, військовослужбовці розповіли про свої припущення щодо мети, з якою окупанти так вчинили.

«Вони, радше за все, хотіли побачити точки, з яких можуть вийти наші військовослужбовці. Хотіли побачити реакцію. Підемо чи не підемо. Зможемо чи не зможемо. Ми дуримо, вони ловлять. У нас така робота», – прокоментували вони.

Відомо, що жінка повернулася на підконтрольну територію України.

До слова, Антонівський міст з'єднує окуповані Олешки зі звільненим Херсоном. Під час відступу на лівий берег росіяни підірвали міст, знищивши єдину переправу через Дніпро.

Нещодавно ми писали, що жителька тимчасово захопленої території Херсонщини вирішила перейти на підконтрольну частину України, тож вийшла на зруйнований міст.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсонська область

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як вона вплине на фронт
13:57
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: вони в комі
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
19:20
В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба
18:39
Обстріл Донецька: на околиці міста загинули 2 жінки та поранена бригада пожежників
17:39
Двох керівників «виборчкомів ДНР» підозрюють у колабораціонізмі
16:32
Петровський район окупованого Донецька потрапив під обстріл: загинула жінка
12:52
Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський
12:50
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:30
БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла
11:59
У ніч проти 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранена цивільна особа
11:25
Населені пункти Донецької області 15 разів були обстріляні російськими військами минулої доби
10:27
У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
23:34
Головне за день: КАБ-500 на Костянтинівку. Німеччина передасть новий Patriot
23:17
На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів: що відомо
22:13
На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»
21:27
ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині
усі новини
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як вона вплине на фронт
14:57
Колишній тренер донецького «Шахтаря» очолив італійський «Мілан»
13:57
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: вони в комі
13:46
Норвегія передала Україні боєприпаси для гранатометів
13:41
Аеродром «Бельбек» у Севастополі стає «пасткою» для російської ППО – Forbes
13:14
Україна має право завдавати ударів по військових об`єктах РФ — Столтенберг
12:39
Ракетний удар по російській ППО в Криму 12 червня: знищено пускові установки комплексів С-400
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
11:59
ССО вразили російську станцію Р-416ГМ: вперше в історії війни
11:58
В «Укренерго» повідомили про графіки погодинних відключень світла у четвер, 13 червня
11:08
Росія застосовувала навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя – The Guardian
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
10:26
У двох областях Росії пролунали вибухи: Міноборони РФ заявило про атаку дронів
09:53
Російські окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині
09:14
Війська Росії просунулися в Красногорівці та поблизу кількох селищ і сіл на Донеччині – DeepState
08:25
Литва передає Україні бронетранспортери М113
08:01
Американці допоможуть відновити та захистити українську енергетику від ударів росіян
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
22:48
Санкції США проти Росії розширилися: до списку увійшли ще 300 компаній із різних країн світу
усі новини
ВІДЕО
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Фото: скрін з відео Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
13 червня, 10:58
Фото: Вадим Філашкін Філашкін повідомив, скільки людей продовжує жити у Часовому Яру та Красногорівці
12 червня, 17:46
Знищена пускова установка ЗРК «Бук-М2» неподалік окупованого Докучаєвська. Фото: кадр із відео Український безпілотник знищив пускову установку ППО РФ у Донецькій області
12 червня, 15:12
В ГУР показали, як легіонери нищать окупантів з Browning M2 біля Часового Яру Легіонери ГУР знищують російських окупантів поблизу Часового Яру
12 червня, 14:59
«Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»
12 червня, 11:38
Очевидці повідомляють про сильну пожежу після вибухів у Новомосковську на Дніпропетровщині. Фото: ХДніпро/Телеграм У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
12 червня, 10:27

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір