Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що жителька окупованих РФ Олешок на Херсонщині вийшла на зруйнований Антонівський міст, щоб потрапити до звільненого Херсона. Її помітили українські аеророзвідники, своєю чергою жінка, побачивши дрон ЗСУ, дістала та показала свій український паспорт. Подробиці операції розповіли у ЗСУ, – передають «Новини Донбасу».



Військові провели спецоперацію з порятунку жінки. Дроном довели її до укриття, потім евакуювали на човні, незважаючи на небезпеку.



«Дрон летів перед нею і вказував, куди їй слідувати. Найнебезпечніше в цьому було те, що її помітить ворожий коптер і почне завдавати вогневої поразки чи коригувати», — зазначив військовослужбовець Сил оборони Херсона.



За словами інших військових, ця спецоперація була дуже ризикованою.



«Ризики, звичайно, були. Через те, що було віддано наказ, і ми усвідомлювали, що там цивільна особа, вийшла та виконала його чітко. Це дуже небезпечно, ризиковано. Загрожує життю, здоров'ю, і на це теж багато сил і волі потрібно, аби тільки подумати про таке. А жінка взяла й зробила, пройшла. Добре, що все скінчилося добре», — повідомив військовий із позивним «Балу».



Щодо самої жінки, то вона на початку повномасштабної війни виїхала до РФ, проте невдовзі вирішила повернутися на батьківщину. У неї був складний шлях додому.



Відчайдушна жінка розповіла, що поїхала з Бєлгорода до Джанкоя, потім до Скадовська, а тоді автобусом до села Раденськ. Вже звідти вона йшла пішки.



Зазначимо, що росіяни пропустили жінку до зруйнованого мосту, військовослужбовці розповіли про свої припущення щодо мети, з якою окупанти так вчинили.



«Вони, радше за все, хотіли побачити точки, з яких можуть вийти наші військовослужбовці. Хотіли побачити реакцію. Підемо чи не підемо. Зможемо чи не зможемо. Ми дуримо, вони ловлять. У нас така робота», – прокоментували вони.



Відомо, що жінка повернулася на підконтрольну територію України.



До слова, Антонівський міст з'єднує окуповані Олешки зі звільненим Херсоном. Під час відступу на лівий берег росіяни підірвали міст, знищивши єдину переправу через Дніпро.



Нещодавно ми писали, що жителька тимчасово захопленої території Херсонщини вирішила перейти на підконтрольну частину України, тож вийшла на зруйнований міст.