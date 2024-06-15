Війська РФ вдарили з РСЗВ по центру села у Волноваському районі: є жертви та постраждалі

Росіяни обстріляли село на Донетичному. Фото: прес-служба Великоновосілківської СВА

Сьогодні, 15 червня, під обстріл російських окупантів потрапило село Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області. Троє людей загинули, ще п'ятеро — отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі сільської адміністрації.



Як зазначається, росіяни атакували населений пункт за допомогою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами, у результаті постраждала центральна частина населеного пункту.

«Три людини загинули, п'ятеро отримали поранення. Усі постраждалі — мирні жителі, які опинилися у зоні поразки під час обстрілу», — йдеться у повідомленні.

На місце трагедії прибули рятувальні служби, медики та представники місцевої влади. Постраждалих доправили до найближчих медичних закладів.



Оновлено (13:10). Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

Крім того, пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що за добу російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар потрапили чотири райони регіону, пошкоджено житлові будинки.