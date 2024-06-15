Войска РФ ударили из РСЗО по центру села в Волновахском районе: есть жертвы и пострадавшие

Сегодня, 15 июня, под обстрел российских оккупантов попало село Улаклы Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района Донецкой области. Трое людей погибли, еще пятеро – получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе сельской администрации.
Как отмечается, россияне атаковали населенный пункт с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) кассетными боеприпасами, в результате этого пострадала центральная часть населенного пункта.
«Три человека погибли, пятеро получили ранения. Все пострадавшие — мирные жители, которые оказались в зоне поражения во время обстрела», — говорится в сообщении.
На место трагедии прибыли спасательные службы, медики и представители местной власти. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.
Обновлено (13:10). Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения различной степени получили пять человек.
Кроме того, повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы писали, что всего за сутки российские оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали четыре района региона, повреждены жилые дома.
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