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Войска РФ ударили из РСЗО по центру села в Волновахском районе: есть жертвы и пострадавшие

15 июня 2024, 13:00

Войска РФ ударили из РСЗО по центру села в Волновахском районе: есть жертвы и пострадавшие

Россияне обстреляли село на Донетичне. Фото: пресс-служба Великоновоселковской СВА Россияне обстреляли село на Донетичне. Фото: пресс-служба Великоновоселковской СВА

Сегодня, 15 июня, под обстрел российских оккупантов попало село Улаклы Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района Донецкой области. Трое людей погибли, еще пятеро – получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе сельской администрации.

Как отмечается, россияне атаковали населенный пункт с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) кассетными боеприпасами, в результате этого пострадала центральная часть населенного пункта.

«Три человека погибли, пятеро получили ранения. Все пострадавшие — мирные жители, которые оказались в зоне поражения во время обстрела», — говорится в сообщении.

На место трагедии прибыли спасательные службы, медики и представители местной власти. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Обновлено (13:10). Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения различной степени получили пять человек.



Кроме того, повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали, что всего за сутки российские оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали четыре района региона, повреждены жилые дома.

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