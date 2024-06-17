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Удар по Новій Полтавці Краматорського району: медики розповіли про стан здоров'я постраждалих

17 червня 2024, 10:59

Удар по Новій Полтавці Краматорського району: медики розповіли про стан здоров'я постраждалих

Наслідки обстрілу села Нова Полтавка. Фото: Вадим Філашкін Наслідки обстрілу села Нова Полтавка. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок вчорашнього обстрілу села у Краматорському районі шістьох жителів доправили до лікарень Мирнограда та Костянтинівки. Серед них — двоє дітей. Про це повідомляє Суспільне.

За словами директорки Мирноградської міської лікарні Ольги Гостєвої, чотирирічна дитина після огляду медиків перебуває вдома. Ще одна дитина – 7-річний хлопчик – з осколковим пораненням стегна у стані середньої тяжкості продовжує лікування.

Крім того, двох жінок у стані середньої тяжкості госпіталізували до хірургічного та травматологічного відділень. У постраждалих осколкові поранення.

Також травмованих жінку та чоловіка доправили до лікарні міста Костянтинівка. Їм надали медичну допомогу, обоє лікуватимуться вдома.

Раніше ми писали, що 16 червня російські війська обстріляли село Нова Полтавка Краматорського району. Семеро людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

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