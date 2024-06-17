У Румунії автобус з українськими дітьми потрапив в аварію: є постраждалі

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Фото: News

У румунському місті Констанца вчора ввечері, 16 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажівка та автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема, 42 дітей. Внаслідок інциденту чотирьох осіб госпіталізували. Про це повідомляє видання News.



За уточненою інформацією, автомобілі рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца.



«Водіїв перевірили за допомогою алкотестера та наданого приладу, щоб визначити ознаки можливої присутності психоактивних речовин, результати виявилися негативними», — заявили представники IPJ Констанци.



Зазначається, що в автобусі перебували 57 громадян України — 42 неповнолітні та 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих та 13 дітей) отримали травми. Четверо осіб госпіталізували: двох дорослих та двох дітей.





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