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У Румунії автобус з українськими дітьми потрапив в аварію: є постраждалі

17 червня 2024, 12:18

У Румунії автобус з українськими дітьми потрапив в аварію: є постраждалі

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Фото: News У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Фото: News

У румунському місті Констанца вчора ввечері, 16 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажівка та автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема, 42 дітей. Внаслідок інциденту чотирьох осіб госпіталізували. Про це повідомляє видання News.

За уточненою інформацією, автомобілі рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца.

«Водіїв перевірили за допомогою алкотестера та наданого приладу, щоб визначити ознаки можливої присутності психоактивних речовин, результати виявилися негативними», — заявили представники IPJ Констанци.

Зазначається, що в автобусі перебували 57 громадян України — 42 неповнолітні та 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих та 13 дітей) отримали травми. Четверо осіб госпіталізували: двох дорослих та двох дітей.



Раніше ми писали, що пішла з життя військова кореспондентка Анастасія Волкова. Анастасія постраждала внаслідок зіткнення двох машин 30 травня у Слов'янську на Донеччині.

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