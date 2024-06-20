РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу: є загиблий та постраждала

Сьогодні вранці, 20 червня, російська армія скинула КАБ-500 на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, також є постраждала. Про це передає «Суспільне Донбас».



Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов зазначив, що «приліт» стався близько 9-ї ранку.



«Влучання було в передмістя, там дачні будинки. Чоловік 1955 року народження загинув, жінка 1959 року народження зазнала поранень», — розповів Горбунов.



За уточненою інформацією, зруйновано один будинок, ще три — пошкоджені.



Раніше ми писали, що за 19 червня в Донецькій області загинули двоє жителів у Донецькій області – у Торецьку та Розкішному.