Україна – перша в списку отримання ППО Patriot від США – Байден

Сполучені Штати Америки передаватимуть наявні системи ППО Patriot Україні в пріоритетному порядку, –заявив американський президент Джозеф Байден.



Тільки після передачі Україні США переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.



«Ми маємо підтримку 5 країн щодо передачі систем Patriot. Також ми даємо знати тим країнам, які очікують від нас постачання систем ППО в майбутньому, що їм просто потрібно почекати. Все, що ми маємо, передаватиметься Україні, і лише пізніше ми переходитимемо до виконання своїх контрактних обов'язків перед іншими країнами», — заявив Байден на пресконференції в Італії.



Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський нагадав, що країна потребує 7 систем Patriot для захисту міст.



«Ми обговорили можливість отримати 5 із них, це правда, і партнери працюють над цим. Це не означає, що завтра ми матимемо 5 систем, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороші результати для України», — сказав він.



Як повідомлялося, України Володимир Зеленський та США Джо Байден у четвер, 13 червня, підписали двосторонню угоду про безпеку.