У разі перемоги на виборах Трамп може припинити військову допомогу Україні — ЗМІ

Дональд Трамп може припинити військову підтримку України у разі перемоги на президентських виборах у США. Фото: Інтерфакс

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні у разі перемоги Трампа на президентських виборах. Зокрема, передбачається надання Україні військової допомоги лише за умови, що Київ почне мирні переговори з РФ. Про це повідомляє Reuters.

Один із радників Трампа з національної безпеки Кіт Келлог заявив, мовляв, Кремль буде попереджений, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення американської підтримки України.

Згідно з планом, розробленим Келлогом та Фредом Флейцем, під час мирних переговорів має бути встановлене припинення вогню на основі переважаючої лінії фронту.

За словами Флейца, Трамп відреагував позитивно на такий план.

«Я не стверджую, що він погодився з ним або з кожним словом, але ми були раді отримати такий відгук», — заявив він.

Стратегія, викладена Келлогом та Флейцем, є найбільш докладним планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що може швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада, хоч і не обговорював подробиць.

Ця пропозиція ознаменувала б різку зміну позиції США щодо війни та зіткнулася б із протидією з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа, – пише видання.