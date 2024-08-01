Сили ППО над Україною збили всі дрони-камікадзе — Олещук

Російська армія вночі 1 серпня атакувала Україну ракетами ударними дронами-камікадзе. Силі ППО збили усі БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«У ніч на 1 серпня 2024 року противник вдарив балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької області та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямків мис Чауда — Крим, Курськ — РФ», — зазначив він.
За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони знищили 7 «шахедів» на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.
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