Сили ППО над Україною збили всі дрони-камікадзе — Олещук

Російська армія вночі 1 серпня атакувала Україну ракетами ударними дронами-камікадзе. Силі ППО збили усі БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 1 серпня 2024 року противник вдарив балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької області та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямків мис Чауда — Крим, Курськ — РФ», — зазначив він.

За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони знищили 7 «шахедів» на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.



Раніше ми писали, що військові РФ просуваються на сході України.