На Покровському напрямку фіксують перекидання нової бригади армії РФ

Ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Відомо, що російська армія перекидає нові бригади на цьому напрямку. Про це повідомив співзасновник та аналітик проекту DeepState Руслан Мікула, передає «Еспресо».



За його словами, одна з російських бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринки, була відновлена в районі Джанкоя і зараз знаходиться в районі Бердичів, що західніше Авдіївки.



«Перекидання триває, і важко передбачити, скільки їх ще буде, оскільки ворог не зважає на втрати. Росіяни мають великий людський потенціал, який використовується по максимуму», — зазначив Мікула.



Фахівець уточнив, що на Покровському напрямі Сили оборони втратили чимало територій та особового складу.



«Без людського ресурсу, без якісного солдата, який знає, що робити в окопі, виграти цю війну неможливо. Тому основне завдання зараз – зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться», — розповів Мікула.



Крім того, крім Покровського напряму, ЗС РФ також активні на Торецькому, Курахівському та Куп'янському напрямках.



Раніше ми писали, що на початку серпня окупаційні війська Росії захопили населений пункт Веселе у Покровському районі Донецької області.