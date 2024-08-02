На Покровском направлении фиксируют переброску новой бригады армии РФ

Ситуация на Покровском направлении по-прежнему остается напряженной. Известно, что российская армия перебрасывает новые бригады на этом направлении. Об этом сообщил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула, передает «Эспрессо».



По его словам, одна из российских бригад, которая ранее была зафиксирована как разбитая в районе Крынки, была восстановлена в районе Джанкоя и сейчас находится в районе Бердичев, что западнее Авдеевки.



«Переброска продолжается, и трудно предсказать, сколько их еще будет, поскольку враг не учитывает потери. Россияне имеют большой человеческий потенциал, который используется по максимуму», — отметил Микула.



Специалист уточнил, что на Покровском направлении Силы обороны потеряли немало территорий и личного состава.



«Без человеческого ресурса, без качественного солдата, который знает, что делать в окопе, выиграть эту войну невозможно. Поэтому основная задача сейчас - сохранить части Сил обороны, которые умеют и знают, как воевать, и которые не боятся», — рассказал Микула.



Кроме того, помимо Покровского направления, ВС РФ также активны на Торецком, Кураховском и Купянском направлениях.



Ранее мы писали, что в начале августа оккупационные войска России захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области.