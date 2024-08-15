Починаються переговори між Україною та РФ щодо обміну військовополоненими з Курської області — FT

Між Україною та Росією розпочалися переговори щодо обміну полоненими з Курської області РФ. Фото: соцмережі

Україна та Росія розпочинають переговори щодо обміну військовополоненими з Курської області. Про це повідомило британське видання Financial Times.

Наголошується, що в українській розвідці підтвердили проведення роботи над підготовкою обміну.

Кількість російських військових, взятих ЗСУ під час заходу до Курської області, не розголошується. За даними представників уряду та військових, може йтися про сотні людей, додає видання.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів розмову з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі просування ЗСУ у Курській області.