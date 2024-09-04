Армія РФ атакувала Мирноград, Курахове та Костянтинівку: виникла пожежа у житловому будинку та на території підприємств

Пожежі на Донеччині сталися внаслідок ударів армії РФ. Фото: ДСНС

На Донеччині рятувальники 3 вересня ліквідували 25 пожеж, 6 з яких виникли внаслідок російських обстрілів. Зокрема, загоряння були у таких містах — Курахове, Костянтинівці та Мирнограді. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, 3 вересня внаслідок ворожого обстрілу міста Курахове Покровського району виникла пожежа у приватному житловому будинку та гаражі. На місце події прибули рятувальники 73 державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували спалах покрівлі та перекриття будинку та гаража на площі 114 кв. м.





У Костянтинівці Краматорського району росіяни влучили в будівлю на території одного з підприємств міста, через що виникла пожежа. На місці події рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону ліквідували спалах у складському приміщенні на площі 200 кв. м.



Крім того, у Мирнограді внаслідок обстрілу російських загарбників на території одного з підприємств міста виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували на площі 5 кв. м.



Раніше ми писали, що російські окупанти за добу двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Зокрема, під удар потрапили енергетичний та промисловий об'єкти.