Міноборони РФ заявило про повне захоплення селища Гродівка на Покровському напрямку

В оборонному міністерстві РФ 7 жовтня повідомили, що селище Гродівка на Покровському напрямку Донецької області повністю захоплене.



«В результаті рішучих дій підрозділів угруповання військ «Центр» звільнено населений пункт Гродівка Донецької Народної Республіки», — йдеться у повідомленні.



Українська сторона інформацію про втрату селища не коментувала.



Z-канали опублікували відео з дрона, на якому видно панораму Гродівки. На кадрах видно, що якихось активних бойових дій у селищі на момент зйомки не ведеться. Практично всі будинки та адміністративні будинки вже пошкоджені або зруйновані. Коли саме зняли відео, не повідомляється.



Раніше ми писали, що росіяни завершили повну окупацію міста Красногорівка на Донеччині.