Росія відновила наступальні дії на кордоні Донецької та Запорізької областей – аналітики

Ситуація на кордоні Донецької та Запорізької областей. Фото: карта ISW

Російські війська нещодавно відновили тактичні наступальні атаки у районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Про це повідомили вамериканському Інституті вивчення війни.



Окупанти досягли тактичних успіхів у цих локалізованих атаках, але поки що ця діяльність не є частиною більшої оперативної наступальної операції для підтримки ширшої російської наступальної операції на заході Донецької області.



12 та 13 жовтня російські та українські джерела повідомили, що підрозділи 336-ї бригади морської піхоти та 394-го мотострілецького полку ЗС РФ розпочали штурм біля села Левадне та нібито прорвали українську оборону. Російські військові блогери широко стверджували, що армія РФ захопила Левадне і просунулася до південної околиці Новодарівки, хоча ISW не знайшло підтвердження цих заяв.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російської армії позиції під містом Покровськ Донецької області.