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Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD

15 жовтня 2024, 10:35

Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD

Армія РФ впритул наблизилася до міста Курахове Донецької області. Карта: BILD Армія РФ впритул наблизилася до міста Курахове Донецької області. Карта: BILD

Російських військових від міста Курахове Донецької області відокремлює зараз лише 2 кілометри. Про це повідомляє експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

У середині вересня Рьопке відвідав Курахове, де до війни мешкали близько 18 тисяч людей. Тоді російські війська стояли приблизно за 8 кілометрів на схід. На початку жовтня вони здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища. Тепер вони знаходяться лише за 2 км від міста.

Незважаючи на великі втрати, ЗС РФ продовжують наступати.

«Бої поблизу Курахового стають дедалі серйознішими. Ми бачимо великий прорив, який було тут зроблено, близько 6-7 км, які росіяни пройшли за останній місяць. Це дуже вузька смужка, як змія, якою йдуть на Курахове», — повідомляє Рьопке.

Раніше повідомлялося, що російські військові просунулися у Торецьку Донецької області та біля Вугледару.

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