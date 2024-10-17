У Києві після російської атаки було виявлено уламок БПЛА на території дитсадка

У четвер, 17 жовтня, російська армія атакувала українську столицю ударними дронами-камікадзе. У Деснянському районі було виявлено уламок безпілотника на території дитячого садка. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



«У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеликий уламок БПЛА на території дитячого садка. Розбито шибку у приміщенні закладу», — зазначив він.



За словами Кличка, інших пошкоджень та руйнувань немає. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, у Деснянському районі уламки БПЛА впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.



Раніше ми писали, що в ніч на 17 жовтня 2024 року РФ завдала удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 56 ударними БпЛА і безпілотниками невстановленого типу.