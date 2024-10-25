У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів

«Приліт» у багатоквартирний будинок Херсона. Фото: кадр із відео

У дах багатоквартирного будинку в центрі Херсона вранці «прилетів» один із російських снарядів, поранивши двох мешканців. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.







«Він пробив покрівлю і потрапив у квартиру. В оселі – вибито шибки, потрощено стіни, меблі, побутову техніку», - написав Прокудін.



Уламкові поранення та вибухові травми дістали двоє літніх містян. Медики «екстренки» надали потерпілим меддопомогу на місці.



Раніше повідомлялося, що російські окупанти скидають вибухівку на машини, у тому числі «швидкі» та «маршрутки».