У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів

У дах багатоквартирного будинку в центрі Херсона вранці «прилетів» один із російських снарядів, поранивши двох мешканців. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Він пробив покрівлю і потрапив у квартиру. В оселі – вибито шибки, потрощено стіни, меблі, побутову техніку», - написав Прокудін.
Уламкові поранення та вибухові травми дістали двоє літніх містян. Медики «екстренки» надали потерпілим меддопомогу на місці.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти скидають вибухівку на машини, у тому числі «швидкі» та «маршрутки».
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