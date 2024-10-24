Через обстріли РФ у Херсонській області спалахнули три пожежі

Через російські атаки на Херсонщині спалахнули три пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
У місті Берислав горіли домашні речі у квартирі однієї з багатоповерхівок. Крім того, ворожий БпЛА скинув вибуховий пристрій на гараж у приватному подвір’ї – там спалахнула автівка.
Через обстріл РФ на Херсонщині виникли три пожежі. Фото: ДСНС Херсонської області
У селищі Білозерка РФ скинула вибухівку на автозаправну станцію, там загорілася паливна колонка. Рятувальники ліквідували усі пожежі.
Нагадаємо, у Волноваському районі під час пожежі загинув чоловік.
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