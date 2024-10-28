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ЗСУ знищили новітню радіолокаційну станцію військ РФ у Донецькій області

28 жовтня 2024, 10:57

ЗСУ знищили новітню радіолокаційну станцію військ РФ у Донецькій області

Нова російська РЛС «Гармонь-М». Фото: ОТУ «Луганськ» Нова російська РЛС «Гармонь-М». Фото: ОТУ «Луганськ»

На Краматорському напрямку українські захисники знищили радіолокаційну станцію «Гармонь-М» російської армії. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

РЛС «Гармонь-М» поставили на забезпечення у мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу військ РФ у березні 2024 року.

Її завдання – стеження за повітряною обстановкою. Однак РЛС знищили FPV-дроном.

Нагадаємо, що у жовтні ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» у Донецькій області.

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