ЗСУ знищили новітню радіолокаційну станцію військ РФ у Донецькій області

Нова російська РЛС «Гармонь-М». Фото: ОТУ «Луганськ»

На Краматорському напрямку українські захисники знищили радіолокаційну станцію «Гармонь-М» російської армії. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



РЛС «Гармонь-М» поставили на забезпечення у мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу військ РФ у березні 2024 року.



Її завдання – стеження за повітряною обстановкою. Однак РЛС знищили FPV-дроном.

Нагадаємо, що у жовтні ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» у Донецькій області.