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ЗСУ розбили російську колону на Сіверському напрямку

03 листопада 2024, 18:50

ЗСУ розбили російську колону на Сіверському напрямку

Російська колона. Кадр із відео Російська колона. Кадр із відео

Бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади «Едельвейс» ЗСУ розбили колону російських військ. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Проєкт DeepState зазначає, що бойова сутичка сталася біля Івано-Дар'євки на Сіверському напрямку в Донецькій області.

Війська РФ задіяли 22 одиниці техніки: 13 БМП, 7 танків і 2 МТ-ЛБ. Також у штурмових діях брали участь близько 120 російських військових. Українським бійцям вдалося знищити 6 танків та 9 БМП, а втрати російської сторони у живій силі склали: 19 військових убитими, 23 пораненими.

«Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, ПТРК, розвідки та дронів наближення ворога було вчасно виявлено, і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій», — наголосили в «Едельвейсі».

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