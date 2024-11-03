ЗСУ розбили російську колону на Сіверському напрямку

Російська колона. Кадр із відео

Бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади «Едельвейс» ЗСУ розбили колону російських військ. Про це повідомляє пресслужба бригади.



Проєкт DeepState зазначає, що бойова сутичка сталася біля Івано-Дар'євки на Сіверському напрямку в Донецькій області.



Війська РФ задіяли 22 одиниці техніки: 13 БМП, 7 танків і 2 МТ-ЛБ. Також у штурмових діях брали участь близько 120 російських військових. Українським бійцям вдалося знищити 6 танків та 9 БМП, а втрати російської сторони у живій силі склали: 19 військових убитими, 23 пораненими.



«Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, ПТРК, розвідки та дронів наближення ворога було вчасно виявлено, і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій», — наголосили в «Едельвейсі».