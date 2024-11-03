Головне за день: Армія РФ захопила два села. У Криму ракета впала на будинок

Економіка



Термін дії п'ятирічної угоди про транзит російського газу через Україну до Європи спливає 31 грудня 2024 року. І Київ рішуче заявив про намір не продовжувати співпрацю із «Газпромом». Припинення транзиту неминуче вплине на європейський енергетичний ринок з огляду на те, що деякі країни все ще частково залежать від російського газу. Про потенційні наслідки зупинення транзиту через Україну та вплив цього рішення на енергетичну безпеку регіону — у матеріалі редакторів «Заборони» Світлани Гудкової та Євгенії Костіної.



Суспільство



Синод РПЦ звільнив митрополита Донецького та Маріупольського УПЦ МП Іларіона. Замість нього призначено церковного діяча з Росії. У відповідь понад 30 архієреїв в Україні зробили заяву, в якій висловили обурення прагненням Москви анексувати канонічну територію УПЦ МП.



Бойові дії



У Мирнограді Донецької області внаслідок обстрілу постраждала одна людина.



За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили Курахівку та Шахтарське, що на Донеччині.



У Білгородській області 3 листопада загинув чоловік через скидання вибухового пристрою з безпілотника.



У тимчасово анексованому Криму в неділю російська ракета впала на житловий будинок.