Відомо, скільки людей залишається на Донеччині під контролем України

На Донеччині на підконтрольній території України проживає близько 350 тисяч жителів. Варто зазначити, що гуманітарна ситуація у регіоні складна. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін на зустрічі зі спільною делегацією представників та співробітників Конгресу США та УВКБ ООН.



«В області ще залишаються близько 350 тисяч людей. Саме тому маємо продовжувати надавати їм всю необхідну та можливу підтримку, при цьому не припиняємо евакуацію з найнебезпечніших населених пунктів», — зазначив він.



За словами Філашкіна, партнери вже третю зиму підтримують Донецьку область та допомагають долати труднощі, з якими стикається регіон під час війни. Начальник Донецької адміністрації подякував за таку значну підтримку у кризових ситуаціях.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 3 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.