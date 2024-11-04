Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом

Політика



Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив , що переговори між Україною та Росією про припинення взаємних ударів по енергетиці не ведуться.



Суспільство



Цієї зими на Україну знову чекає важка зима, а віялові відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу через загрозу дефіциту електроенергії. Про це пише американське видання Politico із посиланням на думку експертів у сфері енергетики.



У містах Покровськ та Родинське не працюватимуть банкомати «Ощадбанку». Це пов'язано з небезпечною ситуацією в громаді та неможливістю забезпечувати готівкою банкомати.



В окупованому Маріуполі окупанти проводять заходи до «Дня народної єдності», повідомили у прес-службі Маріупольської міськради. Як зазначається, дітям розповідають ідеологічні проросійські наративи про «героїв» та «любов до батьківщини».



Бойові дії



Увечері 3 листопада росармія завдала авіаційного удару по селищу Ковшарівка на Харківщині. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, поранено жінку. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей. У ніч проти 4 листопада російські війська завдали ударів КАБами по Харкову. Відомо про 14 постраждалих.



На Херсонщині під час розмінування загинув вибухотехнік поліції.



За даними української розвідки, 11 000 північнокорейських військових перебувають у Курській області РФ. Крім того, з'явилася інформація, що союзники Росії вже вступили у бій із українськими військовослужбовцями на Курському напрямку.



За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявлення та у Кремінній Балці.



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