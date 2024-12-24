Війська РФ захопили три села на Донеччині — DeepState

Окуповане село Сухі Яли на Курахівському напрямку. Фото: скрін мапи DeepState

Окупаційна армія Росії просунулась на Курахівському напрямку та захопила три селища на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



«Ворог окупував Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку, а також просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому», — йдеться у повідомленні.

Окуповане село Зеленівка на Курахівському напрямку. Фото: скрін мапи DeepState

Зазначається, що Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня у населеному пункті немає оточених підрозділів.

Сили оборони встигли вийти з Макарівки. Фото: скрін мапи DeepState

Своєю чергою в Генштабі заявили, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки.



«Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка», - підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.



Російські війська поступово просуваються до берега річки Сухі Яли, щоб мати можливість атакувати населений пункт Янтарне.

Війська РФ майже підійшли до берега річки Сухі Яли, окупувавши села Зеленівка, Костянтинопольське та Сухі Яли. Фото: скрін мапи DeepState

Раніше «Новини Донбасу» писали, що війська РФ просуваються в бік села Янтарне на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року російські загарбники окупували село Костянтинопольське.