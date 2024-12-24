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У Краснодарському краї 18-річний хлопець, якого вивезли до РФ з-під Херсона вчинив суїцид, — росЗМІ

24 грудня 2024, 12:36

У Краснодарському краї 18-річний хлопець, якого вивезли до РФ з-під Херсона вчинив суїцид, — росЗМІ

Вивезений з України до Росії підліток наклав на себе руки. Фото: Важливий історії Вивезений з України до Росії підліток наклав на себе руки. Фото: Важливий історії

Наклав на себе руки 18-річний Олександр Якущенко, якого вивезли у 2022 роцs з дитбудинку Херсонщини до Росії. Хлопець більше року прожив у прийомній сім'ї у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє видання «Важные истории».

Якущенко помер 10 січня 2024 року у станиці Ахтанізівської Краснодарського краю. Причиною смерті став суїцид — він повісився за кілька кілометрів від свого будинку. За словами голови прийомної родини Олександра Лукашенка, тіло Саши знайшли робітники, а поряд лежав розібраний телефон, з якого було видалено всі дані.


Загиблий Олександр Якущенко

Лукашенко каже, що похорон Сашка сім'я організувала власним коштом. При цьому друзі загиблого розповіли, як поводилася прийомна родина на похороні.

«Прийшла прийомна сім'я, обрала найдешевшу труну. Коли квіти клали, вони просто підходили, кидали, як собаці. І коли вже настав час йти, прийомна сім'я каже: «Слава богу, він помер. Менше проблем», — зазначила подруга загиблого.

Прийомний батько стверджує, що не розуміє причин такого вчинку юнака та відмовляється брати відповідальність за його загибель.

Олександр та Наталія Лукашенко

Однак незадовго до смерті Якущенко відправив своїм друзям повідомлення про те, що в «новій родині нікому не потрібен» і збирається накласти на себе руки, щоб «не псувати» їм життя.

«Я там нікому не потрібний. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся. Якби мене не було, ні в кого б, нах*й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би», — казав підліток.

Як зазначається, до повномасштабної війни підліток утримувався у дитячому будинку сімейного типу селі Токарівка під Херсоном. Журналісти з'ясували, що керівниця закладу Лідія Шарварли після вторгнення російських військ стала співпрацювати з окупаційною адміністрацією, невдовзі її призначили головою Токарівки та ще двох навколишніх сіл. Після деокупації Херсона Лідія виїхала разом з вихованцями до РФ.

Російська влада виплачувала біженцям з Херсонської області одноразову компенсацію у 100 тисяч рублів, але вихованці Шарварли кажуть, що цих грошей вони так і не побачили: Шарварла оформила їх на себе. За всіх своїх неповнолітніх вихованців у сумі вона могла здобути 700 тисяч рублів.

«Коли ми приїхали сюди, до Росії, нам надійшли гроші, а вона все забрала собі, наче це її гроші», — розповідає Карина Петренко, колишня підопічна Лідії.

У документах Росреєстру, які є у розпорядженні «Важных историй», у січні 2023 року Лідія Шарварли та її рідна родина придбали у Краснодарському краї будинок площею близько 350 квадратних метрів.

У Росії діти потрапили до пункту тимчасового розміщення у селищі Кучугури Краснодарського краю. Там Лідія Шарварли відмовилася від опіки над ними. Таким чином, загиблий опинився у новій прийомній родині. 

Як відомо, загиблий мав рідну маму — Олену Якущенко, проте дітей у неї вилучили через алкогольну залежність. Крім Олександра, у неї є молодша донька — Христина. Її відправили під опіку до іншої родини у Темрюкському районі Краснодарського краю. Олена сподівається на зустріч з рідною людиною.

Біологічна мати загиблого Якущенка

Раніше ми писали, що 10 грудня Україна повернула з тимчасово окупованої території ще п'ятьох дітей.

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