Українська ППО збила всі ракети та 48 дронів-камікадзе

ППО збила 48 БПЛА та 2 ракети. Фото: Повітряні сили

Російська армія 5 листопада вкотре атакувала Україну за допомогою двох авіаційних ракет, а також запустила 79 ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 48 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 05 листопада 2024 року (з 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одеській області, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників типу з напрямків Брянськ, Курськ, Орел — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 сили та засоби збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 48 російських БПЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.



Крім того, 30 безпілотників локально загублено у різних регіонах України, ще один — повернувся до Росії.



Раніше ми писали, що 5 листопада 2024 року у Києві зафіксували момент збиття російського безпілотника «Шахед».