Двоє людей постраждали в Куп'янському районі через російський обстріл

У вівторок, 5 листопада, окупаційна армія РФ обстріляла село у Куп'янському районі Харківської області. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.



«Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Близько 14.00 окупанти обстріляли село Глушківка Куп'янського району», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу загинули двоє людей — 48-річні чоловік та жінка.



Раніше ми писали, що 5 листопада передмістя Херсона зазнало чергового обстрілу з боку РФ, внаслідок влучення російських снарядів сталися пожежі на дві адреси.