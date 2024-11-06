У російських ЗМІ опублікували вчорашнє фото раніше «убитого» воєнкора Коробова

Олександр Коробов у Бєлгороді, 5 листопада 2024 року. Фото: Baza

Фотографію російського «військового кореспондента» Олександра Коробова, датовану 5 листопада, опублікували росЗМІ. Раніше повідомлялося, що він загинув під час нападу.

Сьогодні було опубліковано перше фото російського «військора» Олександра Коробова, якого, за версією ГУР України, було вбито. За даними видання Baza, він здоровий і вже працює у Бєлгородській області.

Зазначається, що фото Коробова було зроблено 5 листопада у Бєлгороді на місці атаки безпілотника по житловому будинку.

Раніше ГУР України повідомляло, що 15 вересня на Коробова стався напад, внаслідок якого чоловік помер.