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Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані

06 листопада 2024, 23:01

Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані

Політика

 Володимир Путін та Дмитро Медведєв привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах «через знайомих» у Міністерстві закордонних справ Росії. Про це повідомило незалежне російське видання "Верстка". Співрозмовники видання вважають, що російська влада сподівається покращити переговорні позиції у війні проти України, очікуючи на скорочення підтримки Києва з боку США.

Суспільство

 Україні вдалося повернути 1001 дитину з окупованої території, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. Першу дитину росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Криму у 2014 році. 10 років продовжується злочин депортації, що є геноцидом. Росія депортувала та примусово перемістила майже 20 тисяч українських дітей. Реальне число значно більше.

У 19 громадах Донеччини, оголошених зоною активних бойових дій, мешкає 61 тисяча осіб. У місті Костянтинівка, де з об'єктивних причин неможливо запустити опалення у багатоквартирних будинках, залишаються проживати 17 тисяч людей.

Перебої у системі енергопостачання спостерігалися у Краматорську та Дружківці Донецької області. Про причини, що призвели до перебоїв, не повідомляється.

У Луганській області на території захопленої у 2014 році Ровеньківської громади на поверхню вийшли шахтні води, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, у селищі Михайлівка вже підтоплено приватні будинки.

На окупованій Луганщині російські силовики затримали 20-річного українця, якого звинувачують у співпраці із СБУ. В угрупуванні «ЛНР» стверджують, що Данило Фісун передавав спецслужбам України відомості про дислокацію та переміщення російських військовослужбовців.

Російські окупанти збираються привести храм храму святого Петра Могили та соборі Успіння Пресвятої Богородиці у Маріуполі «у відповідність канонам РПЦ». Цей храм увійшов до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківським розписом.

Бойові дії

 В Очакові Миколаївської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох мешканців окупованих територій Донецької області. Стверджується, що під обстрілами поранено мешканців Великоновосілківського району.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південь від міста Часів Яру.

Російським військам залишився 21 кілометр до меж Дніпропетровської області України. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.

Дрони намагалися атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані. За даними моніторингу пожеж NASA, пожежі після атаки в районі пункту базування флотилії не зафіксовано. Під час атаки постраждала неповнолітня дівчина.

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