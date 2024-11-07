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Головне за день: Удари по Києву та Запоріжжю. Трампу радять заморозити лінію фронту в Україні

07 листопада 2024, 23:31

Головне за день: Удари по Києву та Запоріжжю. Трампу радять заморозити лінію фронту в Україні

Політика

 У перехідній адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Про це пише з посиланням на джерела американська газета The Wall Street Journal.

Суспільство

 Понад 40 незаконно засуджених громадян України в окупованому Криму гостро потребують медичної допомоги. Більшість із них — представники корінного кримськотатарського народу.

З Донецької області евакуювали 20 дитячих будинків сімейного типу. Відомо, що 15 сімей отримають нове житло у безпечніших регіонах України.

На Донеччині продовжують запускати опалення. Зараз у прифронтовому регіоні працює 141 котельня. У громадах, де опалення неможливо забезпечити, працюють пункти обігріву та пункти незламності. Загалом у Донецькій області їх зараз 135.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів , що за останні два місяці 98% повісток розсилали людям, які не сплачують податки та ніде не працюють.

Польоти в одному з українських аеропортів – «Львів» чи «Бориспіль» відновляться до кінця січня 2025 року, заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві.

Компанія Google виправила ситуацію з картами, коли на Google Maps на оновлених супутникових знімках можна побачити українські військові системи.

За даними голови Луганської ОВА Артема Лисогора, примусово мобілізованих чоловіків у Луганську та інших містах окупованого регіону росіяни відправлять до піхоти до Курської області.

Окупаційна адміністрація у Луганській області призначили росіянина «міністром промисловості та торгівлі ЛНР». Ним став Владислав Варшавський, який раніше обіймав посаду заступника директора департаменту регіональної промислової політики Мінпромторгу Росії.

Бойові дії

 Армія РФ завдала п'яти ударів по Запоріжжі. Чотири людини загинули, 40 поранені, серед них четверо дітей. Діти 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка — під наглядом лікарів.

Вночі близько 02:00 РФ в черговий раз атакувала Одесу, поранено одну людину, пошкоджено будинки з автомобілями. Двоє людей загинуло та п'ятеро поранено внаслідок обстрілу Миколаївки Донецької області. Один із снарядів влучив у п'ятиповерхівку, пошкоджено ще 4 будинки поряд.

У Петрівському районі Донецька під час обстрілу постраждала жінка, заявили в угрупуванні «ДНР».

В Україні загинув російський командир 5 донецької мотострілецької бригади. Він організував катівню у Донецьку, а його бойовики, імовірно, вбили американця Рассела Бентлі.

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