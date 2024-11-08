Російські війська захопили ще одне село на Донеччині — DeepState

Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта DeepState

Армія РФ окупувала село Новоолексіївка на Донеччині і просунулася поблизу інших сіл на Донбасі. Про це в ніч проти п'ятниці, 8 листопада, повідомив ресурс DeepState.

«Ворог окупував Новоолексіївку, а також просунувся біля Нововодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки», – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ на цю годину немає.

Новоолексіївка – село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області в Україні. За даними перепису 2001 року, населення села становило 177 мешканців.

Раніше у Генштабі повідомили, що основні зусилля російські військові докладають на Курахівському напрямку, де провели майже половину всіх атак на території України.